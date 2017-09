Paul Pogba pourrait être opéré

LG

Paulo la Pioche pas vernie. Touché aux ischio-jambiers depuis la rencontre face au FC Bâle , le milieu de Manchester United devrait voir le temps de repos s’allonger bien plus que prévu.À tel point qu’une opération serait envisagée la semaine prochaine, d’après. Et le chirurgien en charge de charcuter notre Pogboom national n’est autre que Sakari Orava, le Finlandais qui s’est occupé d’Ousmane Dembélé. , a-t-il expliqué.Et ainsi se reblesser un mois avant la Coupe du monde. Non merci.