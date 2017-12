Paul Bastock : « Je prefère une émission de Gordon Ramsay au foot ! »

Paul Bastock est devenu le footballeur le plus capé de tous les temps en disputant son 1250e match officiel mi-novembre, soit un de plus que ce ringard de Peter Shilton. Il en a même ajouté trois de plus depuis avec son club de Wisbech Town (10e division anglaise). Entretien sans détours avec une légende qui préférera toujours le kick and rush au tiki-taka.

À big thank you for my congratulations cards from different people at different football clubs and a lovely letter from the FA ? feeling very proud pic.twitter.com/G0bGfkP1Gl — Paul Bastock (@bazza1115) 25 novembre 2017

« Les médecins m'ont détecté un problème et m’ont mis en garde sur les risques que j’encourais en continuant au haut niveau. J’avais quarante ans. (...) Aujourd’hui, j’ai 47 piges et je joue encore au foot. »

« Le foot est devenu plus... robotique. Maintenant, tout le monde joue de la même façon, essaie d’avoir un max de possession, tout devient une question de skills. »

« Regarder du foot, c’est assez ennuyeux. Ça va être une passe latérale, une passe en retrait, une autre passe latérale... Le foot semi-pro est plus direct, plus excitant. »

Propos recueillis par Clément Pons

Ça a été incroyable. Les montagnes russes... Deux semaines avant de dépasser Shilton, j’étais en pleine désillusion face au monde du foot. Je commençais à jouer avec Wisbech Town (10division anglaise) et dans le même temps, ma courte aventure à Corby Town (D7) se terminait. Je me disais : «» . Ce sont ma femme et mon manager à Wisbech qui m’ont dit : «» Je leur répondais : «» Finalement, ça a été une vague énorme, un tsunami ! J’ai profité de chaque minute de gloireJ’ai même été invité à la cérémonie de la BBC récompensant la personnalité sportive de l’année. C’est incroyable. Inimaginable, même...J’étais soulagé. Un soulagement total. D’autant que la veille, j’ai eu un accident de voiture. Rien de grave, mais... Les matchs passent, et toi, tu te dis juste «» Et là, j’ai un accident. C’était complètement de ma faute, j’ai légèrement touché une femme qui traversait. Ma première pensée était évidemment de prendre de ses nouvelles, l’accompagner à l’hôpital, etc. Mais ça allait, plus de peur que de mal. Après ça, je me suis dit que moi aussi, j’aurais pu être blessé. J’avais hâte de franchir la ligne d’arrivée.C’est complètement ridicule, vraiment ! Je suis resté footballeur « à temps partiel » presque toute ma carrière. Quand on a remporté la Youth Cup en 1987 avec Coventry, je pensais que je pouvais devenir un gardien de but de haut niveau. J’ai fait mes débuts dans le foot à Cambridge, j’avais 17 ans et je m’imaginais grimper les échelons en Football League. Malheureusement, c’est l’inverse qui s’est produit. Je suis descendu, mais je me suis accroché. Je me suis quand même retrouvé en Football League avec Boston. Tout roulait jusqu’à une opération mineure au genou. Mais là, les médecins ont détecté un problème et m’ont mis en garde sur les risques que j’encourais en continuant au haut niveau. J’avais quarante ans, c’était une décision importante à prendre parce qu’évidemment, ça me tenait éloigné des terrains. Aujourd’hui, j’ai 47 piges et je joue encore au foot.Non, non ! Je jouais au haut niveau mine de rien dans ces ligues inférieures, ça ressemble à du temps complet. Mais j’avais besoin d’un boulot à côté, un truc assez flexible pour être capable de me plonger dedans pendant les journées. Je voulais être mon propre patron. Ça aide aussi à grandir, à prendre des responsabilités de savoir comment gérer tes affaires, passer les commandes de matériel... Le foot était toujours ma priorité, mais tu dois penser à ce qui vient après ta carrière. Et puis, au niveau auquel je jouais, l’argent ne coulait pas à flots...Je crois personnellement qu’on a perdu nos identités. Le foot est devenu plus... robotique. Maintenant, tout le monde joue de la même façon, essaie d’avoir un max de possession, tout devient une question de... Je trouve qu’on a perdu des caractères, des personnages comme Paul Gascoigne, des joueurs qui divertissent comme on en avait l’habitude. Maintenant, tu as des sommes d’argent folles, tu fais deux saisons au top niveau et tu n'as plus jamais besoin de travailler. Même si tu ne joues pas ! Au cours des trente dernières années, j’ai aimé joué au football la plupart du temps. Je pense que dans les ligues inférieures, chacun peut donner son avis, il faut écouter tout le monde et finalement, tu as un équilibre. L’échange avec les supporters dans ces divisions est plus simple. Ça te permet d’apprécier d’autres qualités.J’ai toujours supporté Birmingham City parce que j’ai grandi dans les Midlands, mais je n’ai jamais été un gros suiveur du foot. Si là, tu me demandes si je préfère suivre un match ou une émission de Gordon Ramsay, je choisis Gordon ! Regarder du foot, c’est assez ennuyeux. Ça va être une passe latérale, une passe en retrait, une autre passe latérale... Ce n’est plus du foot. Le foot semi-pro est plus direct, plus excitant.Ah, Peter Shilton, c’était tout pour moi quand j’étais gamin. C’était mon idole. Je portais toujours le maillot du gardien de l’ Angleterre , je m’accrochais à la barre transversale comme lui, en espérant grandir un peu, je m’étirais au max... Mais ça n’a jamais marché !Le pire but ? C’était sur une passe en retrait en ma direction. Il y avait des mottes de terre partout sur le terrain et j’ai foiré mon dégagement en envoyant le ballon dans mes filets. Très embarrassant. Mais je crois avoir encaissé tous les buts un peu farce possibles !C’était un moment marquant, forcément. Mais jouer mon premier match en Football League avec Boston contre Bournemouth , je pense que c’est mon meilleur souvenir. C’était à domicile, le premier match après notre promotion en D1. L’ambiance, toutes les chaînes de TV comme Sky Sports, etc. C’était fou.Oui. J’ai lâché la Football League de moi-même parce que je n’étais pas assez payé pour être joueur pro à Cambridge. C’est probablement mon plus gros regret : avoir lâché alors que j’aurais dû rester et persévérer.Aucune idée. Mais je pense à 100% que ce doit être un gardien de but. Pour pouvoir jouer autant de matchs que Shilton ou moi... Parce que la rotation pour un autre joueur de champ est plus importante.