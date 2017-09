Patson Daka, c'est dans la joie

En se déplaçant sur la pelouse du Red Bull Salzbourg, l'Olympique de Marseille va faire la connaissance d'un jeune prodige de dix-huit ans : Patson Daka. Un attaquant zambien qui a déjà fait pleurer l'Algérie, le Barça et Benfica. Alors, ce n'est pas Adil Rami et ses copains qui vont lui faire peur.

« Vous pouvez voir comme moi qu’il n’est pas U17 ! »

Essai au LOSC, éclosion à Salzbourg

Par Steven Oliveira

5 septembre 2017, un tremblement de terre sur la planète football. Si séduisante lors du Mondial 2014 et sa défaite avec les honneurs face à l’ Allemagne en huitièmes de finale, l’équipe d’ Algérie ne verra pas la Russie en 2018. La faute à un groupe de la mort, des choix douteux de sa Fédération et du coach, et à des joueurs aux performances plus que moyennes. Mais surtout, la faute à Patson Daka , unique buteur de la victoire zambienne en Algérie (0-1) . Un but de renard des surfaces qui permet à la Zambie de croire encore à une première qualification historique en Coupe du monde. Un rêve permis par le talent et le sens du but de ce gamin de dix-huit ans qui pèse déjà quatorze sélections avec lesLes fins connaisseurs du football africain n’ont pas attendu ce but face à l’ Algérie pour entendre parler de Patson Daka . Dès septembre 2014, alors qu’il n’a pas encore soufflé ses seize bougies, l’attaquant zambien se fait un nom lors du troisième et dernier tour de qualification à la CAN U17. Un but à l’aller, un doublé au retour et voilà la Zambie qualifiée aux dépens de l’ Ouganda . Une performance exceptionnelle qui sera gâchée par les accusations du sélectionneur ougandais, Mathias Liule : «Des accusations qui glissent sur Patson Daka comme l’eau sur les plumes d’un canard. Lui s’en fout, ce qu’il veut, c’est marquer des buts et gagner des titres avec sa sélection. Deux missions qu’il mène à la perfection. Des Nchanga Rangers , où il est formé, en passant par les Green Buffaloes qu’il rejoint en 2014, Patson Daka impressionne par son sens du but. En sélection c’est encore plus fort puisque l’actuel buteur du Red Bull Salzbourg permet à la Zambie de remporter la première CAN U20 de son histoire en début d’année, compétition qu’il terminera avec le trophée de meilleur joueur entre les pinces.L’Afrique devenue très vite trop petite pour lui, Patson Daka tente alors de conquérir l’Europe. Première tentative ? Le LOSC et son entraîneur qui connaît parfaitement la Zambie Hervé Renard , qui fait passer un test au jeune Zambien de dix-sept ans en août 2015. Deux ans plus tard, l’actuel sélectionneur du Maroc n’est pas étonné de la réussite de Patson Daka , comme il le déclare à l’AFP : «Malheureusement pour le LOSC surtout. Car au Red Bull Salzbourg, Patson Daka triomphe très vite. Arrivé en janvier 2017, l’attaquant zambien part d’abord s’aguerrir en D2 autrichienne, avec le FC Liefering, club appartenant aussi à la grande famille Red Bull. Parallèlement, Patson Daka vient donner un coup de main à Salzbourg en Youth League. Débarqué à partir des demi-finales, le bourreau de l’ Algérie marque le but de la victoire face aux jeunes du Barça (2-1), avant de remettre ça en finale face à Benfica (2-1). Suffisant pour intégrer dès cet été les rangs du Red Bull Salzbourg. Et, vu son talent et ses performances, Patson Daka ne devrait pas trop tarder à grandir au sein de l’entreprise en rejoignant le RB Leipzig . Mais avant ça, il va d’abord falloir se tester face à la meilleure défense de cette Ligue Europa : celle de l’ Olympique de Marseille