Patrick Vieira est dans la short list de Saint-Étienne

Le retour du grand Pat ?Et si Patrick Vieira revenait en France ? Cela fait une éternité que ses grands compas n'ont pas été vus dans le football hexagonal, depuis son départ de Cannes en 1995. Saint-Étienne s'intéresse à lui pour le poste d'entraîneur vacant depuis le départ de Christophe Galtier . Le sujet est cependant assez compliqué si l'on en croit RMC et. Déjà, Roland Romeyer et Bernard Caiazzo ne sont pas sur la même longueur d'onde en ce qui concerne le profil du technicien recherché. Caiazzo cherche un coach d'avenir, comme Óscar García, actuellement au Redbull Salzbourg ou Fabio Celestini, l'entraîneur de Lausanne. Claude Puel est aussi évoqué puisqu'il semblerait se diriger vers un départ de Southampton . Romeyer, lui, cherche un nom qui claque pour les Verts comme Claudio Ranieri par exemple, mais aussi Patrick Vieira , donc. Selon, ces cinq noms figurent bien dans lades dirigeants de l' ASSE Reste encore à convaincre le Pat, entre autres, sous contrat avec le New York City FC, filiale de Manchester City . Qui vivra Vieira...