Patrick Cutrone, made in Milanello

Alors que l'AC Milan a fait pleuvoir les millions et les recrues pendant le mercato estival, la sensation de son début de saison est pourtant à chercher du côté de Patrick Cutrone. Un produit du centre de formation lombard, dont la bouille de gamin a trompé tout le monde. Mais qui n’a finalement fait que confirmer tout le bien que pensaient de lui ses formateurs à l'AC Milan.

On n'attendait pas Patrick

Quand il perd, il pleure

Montella: « Il ressemble à un vétéran »

Par Adrien Candau

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Pour son dernier match avec Milan face à Cagliari, il avait attendu seulement dix minutes avant de planter. Un pion de vieux renard, à bout portant, tout en déplacement et en intelligence. Cynique. Sans fioriture. À 19 ans, Patrick Cutrone évoluait avec lala saison dernière, mais son jeu semble déjà plus tenir du buteur confirmé que d'un jeune espoir en quête de certitudes. Pourtant, leavait clairement de bonnes raisons de douter.D'abord parce que Milan, fort de ses nouveaux investisseurs chinois, a sorti le carnet de chèques cet été pour s'offrir les services d'André Silva, pour près de 40 millions d'euros. À 21 piges, le buteur qui débarque du FC Porto est international et a déjà humé le doux parfum de la C1. À côté de lui, Cutrone ressemble alors encore un peu à un gamin mal dégrossi, un bébé prodige qui n’a fait ses armes que dans les catégories de jeunes du Milan. C’est pourtant bien lelocal qui vole la vedette à la recrue lusitanienne.Quand Silva plafonne à deux buts en tour préliminaire de C3, l'Italien a frappé quatre fois en cinq rencontres, dont à deux reprises en Serie A. De quoi surprendre à peu près tout le monde, sauf Vincenzo Montella et les formateurs lombards, qui ont un œil sur le gamin depuis un bon bout de temps. Pur produit de Milanello, le centre de formation du Milan qu’il a intégré en 2007, Cutrone avait déjà été convoqué au sein du groupe professionnel lors du dernier exercice, et avait même fait sa première apparition dans l’élite, face à Bologne. Sa présence dans l'effectif dun’est pourtant de prime abord pas garantie cette saison. La possibilité de le prêter à une formation de Serie A est même un temps évoquée. Mais Cutrone ne doute de rien et réalise une préparation estivale bluffante : il plante notamment un doublé face au Bayern en amical, puis un pion face à l’Universitatea Craiova, en tour préliminaire de C3. Montella tranche alors son cas mi-août : «Pour passer aussi vite dans la cour des grands, Cutrone n'a jamais perdu de vue son plus grand rêve : «» Pas un attaquant lambda, non. Le numéro neuf. Et rien d'autre. Pas un hasard si le gamin joue avec le 63 au dos. Six et trois font neuf. Limpide. D’ailleurs, Cutrone a toujours marqué des wagons de buts. Puissant, aérien, son arme fatale reste son instinct de prédateur de surface et ses qualités de finition. Avec les équipes de jeunes des, il facture les 136 buts.Même histoire avec les: en, de la catégorie U15 aux U21, il a inscrit 32 banderilles en 59 capes. À écouter ses entraîneurs successifs à Milanello, Cutrone est d'ailleurs le genre d'attaquant prêt à se foutre en l'air physiquement et émotionnellement pour goûter encore et encore à l’extase du but et de la victoire : «» , explique Walter De Vecchi, l'un de ses formateurs. «» Un profil que certains rapprochent de celui du Turinois Andrea Belotti, attaquant à l'ancienne capable de se dépouiller physiquement dans l'intérêt du collectif, auquel Cutrone est parfois comparé.Montella, lui, préfère ne pas s'enflammer. Mais avoue être déjà conquis, alors même que Milan a enregistré l'arrivée d'un autre renfort de poids devant, en la personne de l'ancien de la Fiorentina Nikola Kalinić : «» Pour sa part, Cutrone savoure le fait d'avoir rempli son premier objectif de la saison : rejoindre en équipe première son vieux pote, l’autre enfant prodige du Milan, Manuel Locatelli. «» Une entame de feu qui a achevé de convaincre Montella : «» (Cutrone, Silva et Kalinić, ndlr). Une sacrée concurrence en pointe qui indique que ce Milan-là a décidément grandi pendant l'été. Patrick Cutrone, lui, n'avait manifestement pas envie de rester à la traîne.