Patrice Garande : « Les joueurs ont eu la trouille »

Le Stade Malherbe de Caen va mal. Après sa défaite contre Nantes (0-2) hier soir , le constat est clair : le club normand n'a pris qu'un point sur les cinq derniers matchs et se retrouve 17, à seulement un point de la zone de relégation.L'entraineur Patrice Garande est revenu sur la prestation de son équipe : «Malgré ces propos, le coach caennais croit toujours en ses joueurs et se projette déjà sur la prochaine journée, dimanche prochain face à l'OM : «» .L'espérance est la plus grande de nos folies.