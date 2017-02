Patrice Garande et la gestion du dossier Delort

Six mois, quatre titularisations, trois buts marqués et quatorze apparitions en championnat. La pige d'Andy Delort au Mexique a tourné court. Victime du mal du pays, l'attaquant est retourné en France pour signer au TFC Par la même occasion, le natif de Sète en a profité pour régler ses comptes avec Caen, son ancien club. Dans une interview à Canal+ Sport, Delort a expliqué que son départ de Normandie n'était pas qu'un simple caprice de joueur, et qu'il avait été motivé par un problème au cœur.Une information que vient de confirmer Patrice Garande, l'entraîneur de Caen. «, a indiqué le coach dans des propos relayés parEn revanche, Garande précise que le départ de l'avant-centre a été précipité par son souhait de rejoindre les Tigres de Monterrey : «