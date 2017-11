Patrice Évra, vie et mort d’un égo

Les choses devaient mal se finir. Devenu gênant à l’OM, Oncle Pat’ a été mis à pied après son « high-kick » sur l’un de ses supporters ce jeudi. Sans doute l’épilogue à 36 ans d’une carrière raccordée pour le meilleur et parfois le pire au total égo.



Né un soir de D2 à Laval

« Je m’aime tout le temps »

par Alexandre Pedro

Patrice Évra a débuté sa carrière comme un attaquant de seconde zone du côté de Marsala puis Monza. Il vient sans doute de la terminer en tête à queue à Guimaraes avec ce coup de savate distribué par-dessus un panneau publicitaire Sagres. Une mise en bière pour un joueur aux qualités plutôt ordinaires mais à la vie et au palmarès extraordinaires. A l’annonce de son arrivée Marseille le 25 janvier, on craignait « la Lizarazu » après trois saisons remarquables à la Juve. Le retour au pays de trop. On avait tort. L'histoire a été plus douloureuse encore que celle d’un « Liza » humilié un soir de Coupe de la Ligue par Branko Boskovic. Latéral dépassé sur le terrain et oncle gênant en dehors en Instagrameur du lundi, Évra n’avait pas voulu voir venir le mur. Que disait-il àquelques jours après sa signature ? «. » Impossible de changer un homme qui fonctionnait à l’égo. Cet égo qui le mena là où ses prédispositions n’auraient jamais dû le hisser, cet égo qui a aussi fait de lui le chasseur de taupe de Knysna. Évra a toujours cru en Évra , animé par l’idée qu’une grande carrière l’attendait.Et ce n’était pas gagné au départ. Recalé des centre de formation (Paris, Rennes ), il partait tout juste majeur pour l’ Italie et la Serie C. Pour faire court, le gamin des Ulis appartenait à cette catégorie d’attaquants qui vont vite sans jamais trouver le chemin des filets. Bref, un Hassan Ahamada ou un Alioune Touré en puissance. A Nice , il débutait en D2 le 13 novembre 2000 par une défaite 7-2 à Châteauroux . Par la suite, Sandro Salvioni préférait le laisser sur le banc ou chez lui. «» , racontera l'italien. Devenu le latéral de Manchester United ou des Bleus, Évra oubliera souvent de remercier celui qui l’avait reconverti en défenseur. Peut-être que ça jurait dans le CV d’avouer être né un soir de D2 au stade Francis-Le-Basser. «Mais va pour latéral gauche. Le garçon est intelligent, l’attaquant inoffensif devient un arrière pugnace, se métamorphose en guerrier. Salvioni le découvre alors «» . Il est désigné meilleur arrière gauche de Ligue 2 en 2002, devient dans la foulée un homme de base du Monaco de Deschamps. Pour les journalistes, il est un bonheur. Pas embêté avec les mots, il a la vanne facile, mordante. L’engagement politique de Lilian Thuram ? «» . Arsenal et son beau jeu ? «» . Son retour avec les Bleus en 2011 ? «» ... Chez les Bleus, il n’a jamais été indiscutable à la différence d’un Abidal ou d’un Lizarazu, mais il était incontournable sans que ses performances ne le justifient toujours. Au milieu d’une équipe garantie sans caractère fort ajouté, il était le mâle dominant, l’oncle bienveillant, ce « ministre des Affaires tricolore » qui lors du mondial brésilien délivrait des conférences de presse reçues telles un keynote de Steve Jobs.Lors d’une d’entre elles, il avait lâché avec un grand sourire ce jugement définitif sur lui-même: «» Pendant une grosse décennie, il va pourtant coexister deux « Pat » . Celui qu’on observait à distance et avec respect du côté de Manchester ou Turin ; soit un guerrier admirable et un leader de vestiaire mais en cohabitation avec les Ferdinand, Neville, Rooney, Buffon, Chiellini, etc. L’autre « Pat » , c’est celui des Bleus, lié à toujours à la cicatrice sud-africaine. Ce capitaine qui s’attribuait un rôle trop grand pour lui. Persuadé d’avoir évité au football français une catastrophe irréparable (à savoir une grève du match contre l’ Afrique du Sud après l’exclusion d’Anelka), Évra estimait que la patrie lui devait d’être reconnaissante. Il avait pris pour d’autres passagers du bus bien heureux de passer entre les gouttes. Il n’avait pas tort.Adoubé par la nouvelle génération avec un Pobga en neveu affectueux, il avait réussi le double miracle d’incarner le présent du football français malgré cette étiquette de gréviste en chef et des performances quelconques, profitant surtout du vide à son poste. A se croire indispensable, il avait fini par nous en convaincre. Le joueur s’effaçait un peu plus derrière le personnage poussant toujours plus son avantage. S’il avait pu exister un jour chez lui, le surmoi avait définitivement disparu, comme dans sa sortie en roue-libre un dimanche de Téléfoot où il donnait du «» à ses détracteurs et jusqu'à cette vidéo où il nourrit des sans-abri dans les rues de Marseille . La veille au soir, il avait porté le poids de son âge face à Rennes . Il était vieux, usé, fatigué mais refusé de le voir. Après l’avoir tant porté, cet égo avait fini par l’aveugler. Mais pouvait-il en être autrement ?