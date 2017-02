Patrice Évra, roi de la communication ?

Quasiment catalogué ennemi public en 2010 pour son implication dans la grève de Knysna, Patrice Évra est aujourd'hui l'un des footballeur français les plus médiatiques et appréciés. Derrière l'apparente liberté de ton et les déclarations tapageuses, se cache t-il un expert en gestion d'image ?

« Parfois, il défend des causes qui ne le méritent pas » Sébastien Bellencontre, agence 4Success

« C'est comme si Snapchat avait été inventé pour Patrice Évra » Enzo Djebali, Sport Media Consulting

Tous propos recueillis par Nicolas Jucha à l'exception de ceux de Patrice Évra, issus de sa conférence de presse de présentation à Marseille.

» Au moment de faire ses premiers pas comme joueur de l' Olympique de Marseille , Patrice Évra n'a pas fait dans la demi-mesure, ni hésité à taper sur le public parisien du Stade de France pour se mettre dans la poche le peuple marseillais. Une provocation mal maîtrisée diront certains, une vraie belle manœuvre digne d'un homme politique aguerri pour d'autres, comme Pierre Benoît, directeur général de l'agence marketing 1min30. «» Et contrairement à ce que l'on pourrait penser, extrêmement prudent selon Enzo Djebali, de Sports Media Consulting car «» Pas un hasard donc, si le Patrice Évra de 2017 jouit d'une image autrement plus positive que celui de 2010, l'une des principales incarnations du fiasco de Knysna car il était en première ligne et n'obéissait à aucune règle de communication.Avoir su rétablir une situation a priori sans retour traduit une stratégie de communication forcément bien menée. «» , estime Sébastien Bellencontre, de 4Success, société de conseil en gestion d'images pour sportifs de haut niveau. Lui qui travaille avec Mathieu Bastareaud ou Antoine Griezmann , dont l'image lisse contribue à la popularité actuelle, considère que le latéral gauche de l'OM «» Plus qu'une anodine 81sélection pour enrichir un CV déjà blindé, «» Aujourd'hui, ses coéquipiers donnent même l'impression d'aller dans le sens de cette image de capitaine exemplaire dont on loue l'état d'esprit et les prises de parole décisives dans l'intimité du vestiaire. Et dernièrement, il a su incarner un homme « normal » capable de diffuser un podcast sur le « duck face » ou de danser affublé d'un masque de Chucky... Vraiment spontané ?, assure Pierre Benoît.» Pour Enzo Djebali, Tonton Pat est un véritable maître en E-reputation. «» Et même si l'application n'a pas été conçue pour lui, l'ancien capitaine des Bleus a clairement su prendre le train en marche. Pierre Benoît : «» Avec quel objectif en ligne de mire ? «» Un domaine dans lequel David Ginola fait aujourd'hui figure de référence, l'ancien ailier du PSG ayant su devenir une personnalité médiatique hors du football. «» analyse le DG de 1min30. Reste l'option ultime, l'arme nucléaire pour devenir médiatique à tout prix, un poste de chroniqueur à Touche pas à mon poste. Une option plausible pour Pierre Benoît : «