Patrice Carteron passe de Riyad à Phoenix

Il y a aussi du sable en Arizona, mais c’est à peu près le seul point commun entre Phoenix et Riyad.Patrice Carteron (46 ans) a quitté la capitale saoudienne la semaine dernière, après avoir conduit Al-Nassr à la troisième place du championnat, qualificative pour la Ligue des Champions asiatique 2018, alors que son contrat de quatre mois venait de s’achever. L’ex fougueux défenseur de Rennes, Lyon et Saint-Étienne n’a donc pas traîné pour retrouver un job. Ce sera aux États-Unis, sur le banc de touche du Phoenix Rising FC, un club évoluant en United Soccer League (Ligue 2 nord-américaine), où il s’est engagé pour un an et demi, en divisant son salaire par quatre par rapport à ce qu’il touchait en Arabie saoudite. Là-bas, il retrouvera Didier Drogba , qui s’est installé sur place mi-avril, ainsi que Shaun Wright-Philipps, l’ancien attaquant international anglais de Chelsea, Manchester City et Queen’s Park Rangers.Normalement, Carteron devrait débarquer en Arizona début juin et faire ses grands débuts le 6 juin contre l'Oklahoma City Energy FC. Le temps d’obtenir son permis de travail et d’embrasser ses quatre fils. Après le Mali, la RD Congo (TP Mazembe), Wadi Degla (Egypte) et Al-Nassr, l’ex entraîneur de Cannes et Dijon va donc découvrir le pays de l'Oncle Sam.Riyad ne devrait pas trop lui manquer…