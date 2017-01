Pastore soutenu par la Croix-Rouge

0

On souhaite un bon retour sur le terrain à @Javi_Pastore et on en profite pour attirer votre attention sur > https://t.co/Deh4iu8pUr <3 pic.twitter.com/KtcLZEOf4A — Croix-Rouge fr (@CroixRouge) 26 janvier 2017

Un soutien inattendu.Blessé d’abord au genou, puis au mollet, Javier Pastore n’a plus porté le maillot parisien depuis le 19 novembre. Finalement rétabli, il pourrait faire son come-back dimanche soir pour la réception de Monaco . Un retour tant attendu par le public du Parc, mais aussi par la Croix-Rouge qui a tweeté à ce sujet jeudi soir : «» .Non, l’association ne soutien pas le joueur en raison de ses nombreuses blessures, mais pour le remercier d’avoir mis aux enchères un dîner en sa compagnie, pour récolter des fonds pour les victimes du séisme qui a frappé l’ Italie le 18 janvier dernier.Qu'ils restent dans le coin au cas où, on ne sait jamais...