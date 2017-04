Pastore replonge avant Monaco et Nice

Sale refrain.Au lendemain de la victoire maîtrisée du PSG face à Montpellier (2-0) , la gueule de bois est déjà de retour. La raison ? La rechute de Javier Pastore , touché à la cuisse durant la rencontre, et qui devrait être forfait pour les prochains chocs contre l'AS Monaco , en Coupe de France , et à Nice dimanche prochain.Remplacé à la quatre-vingt-unième minute de la rencontre par Julian Draxler , Pastore s'était dans un premier temps montré rassurant. La durée exacte de son indisponibilité sera connue demain après des examens plus aboutis.Outch.