Pastore de retour à l'entraînement

Un invité de gala ce matin au centre Ooredoo ! 🔴🔵 pic.twitter.com/F4tbPo67Vh — PSG Officiel (@PSG_inside) 28 janvier 2017

C'est grâce à des joueurs comme lui que le foot fait partie de ma vie. Merci. #TÔTOUTARD pic.twitter.com/6DMENlwJwN — Thomas Meunier (@ThomMills) 28 janvier 2017

La date du huitième de finale entre le PSG et le Barça approchant, Javier Pastore n'a pas hésité à repointer le bout de son nez.L'Argentin a retrouvé le Camp des Loges, ce samedi, où il a participé normalement à l'entraînement collectif. Toutefois, comme l'a annoncé Unai Emery en conférence de presse, le milieu de terrain sera trop juste pour pouvoir participer au choc de la vingt-deuxième journée de Ligue 1 entre le PSG et Monaco Peu importe, le milieu de terrain avait choisi le bon jour pour revenir taper la gonfle puisqu'il a pu profiter de la présence de Ronaldinho à l'entraînement parisien.Les deux hommes ont sûrement discuté longuement de passements jambes et de petits ponts.