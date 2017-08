Passion Futre

#3: Paulo Futre

« Les affiches entre Futre et Buyo étaient toujours très suivies »

Les veines du bonheur

Vidéo

Retour Suite

Une longue crinière mouillée par la transpiration, un visage aux traits masculins et un sourire. Au Portugal, Paulo Futre est une référence, dans le sport et dans le style. Avoir joué dans les trois grands clubs du pays sans se faire immoler sur la place publique tiendrait presque du miracle pour un joueur lambda. Mais voilà, Paulo Futre n’est pas un joueur lambda. Son passage au FC Porto lui a offert la consécration continentale avec une C1, et son transfert dans la foulée à l’Atletico de Madrid l’a fait passer au rang de demi-dieu dans le cœur des. Ancien coéquipier de Futre lors de son idylle à Madrid, Abel Resino est catégorique : «» Les années sont passées, mais rien n’a changé : Futre est encore perçu comme le grand parmi les grands.Pourtant, ce ne sont pas les 175 centimètres de hauteur qui font de ce faux neuf une pointure. Véloce et technique, Paulo Futre aimait se retrouver caché derrière le buteur de l’époque, Manolo Sanchez, pour pouvoir semer la zizanie dans les défenses adverses. Numéro 10, gaucher soyeux, chevelure longue... Oui, Futre possédait aussi une forte ressemblance stylistique avec Diego Armando Maradona. «, explique Abel Resino.» Et si Naples est en querelle régulière avec la Juventus ou le Milan AC pour acquérir les trophées nationaux, l’Atlético possède encore et toujours un adversaire de marque dans sa propre ville : le Real Madrid.L’époque de Paulo Futre fait même passer un cap dans la violence aux derbys madrilènes. Connu pour sa facilité à éliminer deux ou trois joueurs en une série de dribbles,(Le Fils du Vent, en VF) était à chaque fois surveillé de très (trop ?) près par l’arrière-garde. Son plus grand rival, le théâtral gardien de but Francisco Buyo, amenait du vice à la rencontre, qui débouchait régulièrement sur des échanges d’insultes, voire plus si réelles affinités entre les deux équipes. «, reconnait Abel Resino.» Faisant office de général sur le champ, Futre a toujours clamé haut et fort son rejet pour le Real, comme il le fait dans une interview à: «» Et pour cause, Futre est un homme d’amour.Lors de la finale de la coupe du Roi 1992 au Santiago-Bernabéu, l’Atletico de Madrid s’impose 2-0 et soulève la coupe dans l’enceinte de son ennemi de toujours. Un souvenir impérissable pour Futre. «, raconte la légende dans le So Foot hors-série Sexe.L’Atletico de Madrid et Paulo Futre n’auront jamais remporté le championnat ensemble, mais leur relation va bien au-delà des titres. Elle peut enflammer n’importe quel supporter de l’Atletico. Ou supportrice. «, poursuit Futre.(120 000 euros, ndlr)» Futre à volonté.