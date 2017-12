Pasino Bet : un nouveau site de paris sportifs bientôt en France

Depuis le 18 septembre dernier, les joueurs Français savent qu'ils accueilleront bientôt un nouveau site de paris sportifs nommé Pasino Bet. Lancement prévu sans doute en 2018 avant la Coupe du Monde

Le Bonus

Les Cotes

La Diversité des paris

Le Site

Les Paris en Live

Le Service client

le Bonus den'est pas encore connu mais il s'agira sans doute d'un Bonus de 100€ à l'inscription, peut-être même d'un 1er pari remboursé sans risqueAssociation entre le groupe casinotier Partouche et le site de paris sportifs britannique,devrait offrir de belles cotes, au-dessus de la moyenne du marché.Comme Vbet.com,devrait proposer de très nombreux sports comme le foot, le rugby à XV, le basket-ball, le tennis, le baseball, le hockey, le volley, le foot américain, la boxe, le cyclisme, le golf, les sports mécaniques, le rugby à XIII, le snooker et le water-polo.Le sitedevrait ressembler à Vbet.com avec du violet comme couleur dominante, et, on l'espère, une interface claire pour les joueurs.Comme sur Vbet.com, le Live dedevrait être très détaillé et fourni en matchsA venir...