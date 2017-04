Pascal Nouma : « Le juge m'avait dit : "Tu marques, sinon tu retournes en taule" »

0

La fameuse justice à deux vitesses.Pascal Nouma est une vraie célébrité en Turquie et même un peu plus que cela. L'ancien attaquant du Beşiktaş, qui affrontera Lyon ce soir à 21h05, en quart de finale retour de la Ligue Europa, est aussi connu pour ses performances avec le club d'Istanbul (18 buts en 24 matchs pour sa première saison sous les couleurs noir et blanc) que pour toutes ses « frasques » extra-sportives (passage en prison, suspension après avoir mimé une masturbation, participation au Koh-Lanta turc). Dans une interview accordée à, le Français est notamment revenu sur son séjour en prison après avoir frappé un paparazzi."Si tu marques, l'affaire est close, sinon tu retournes en taule"Après avoir lu ça, Nolan Roux aimerait bien ques'intéresse un peu à lui.