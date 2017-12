Pascal Nouma en roue libre à la télé avant le derby d'Istanbul

FL

Pascal Nouma est un homme heureux : samedi soir, le Besiktas a passé à la broche le Galatasaray (3-0, Cenk Tosun, Dusko Tosic et Alvaro Negredo sont les buteurs), dans le Vodafone Park en fusion.S'il n'a passé que deux saisons chez les Aigles Noirs, le Français est devenu une légende d'Istanbul, comme en témoigne, son entretien culte dans le SO FOOT #130 . Présent au stade pour le derby en tant que consultant devant les caméras de beIN Sports, l'ancien joueur du PSG ne tenait plus en place au bord du terrain avant la rencontre. «» ... Et, quand Alexandre Ruiz lui fait remarquer que les supporters du Galatasaray sont placés juste au-dessus de sa tête, il livre le secret d'une coutume locale : «» , demande Nouma au présentateur en agitant sa main. «» , s'interroge ce dernier. Réponse : «» . Évidemment, Nouma prend soin de joindre le geste à la parole.Le meilleur épisode des « Experts » depuis un bout de temps.