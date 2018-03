Pascal Dupraz consultant sur TF1 pendant la Coupe du monde

64

NB

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Avait-on envie de se passer d'une des plus grandes gueules du foot français ?TF1 a répondu à la question par la négative. La première chaîne a annoncé mardi que Pascal Dupraz serait présent sur les plateaux de la chaîne pendant la Coupe du monde à plusieurs occasions. L'ancien entraîneur de Toulouse fera part de ses précieuses analyses dans, présenté par Denis Brogniart. Il interviendra aussi tous les jours sur LCI à partir de ce mardi à 13h15 dans lade Caroline Henry.En apéritif, le Savoyard accompagnera Christian Jeanpierre lundi aux commentaires de la rencontre amicale entre le Portugal et les Pays-Bas , mais n'interviendra pas comme commentateur pendant le Mondial.Fallait pas pousser non plus, hein.