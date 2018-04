Pascal Cygan : "je souhaite bien du courage au successeur d'Arsène Wenger"

NJ

Propos recueillis par NJ

Pascal Cygan a passé quatre ans sous les ordres d' Arsène Wenger Arsenal . Une expertise suffisante pour dresser un bilan exhaustif de la double décennie de l'Alsacien à Londres."Je suis triste car je pense que la décision a été forcée. Beaucoup de gens réclamaient ce départ depuis plusieurs saisons au prétexte de l’absence de titres. Mais au vu de tout ce qu’il a apporté au club, Arsène Wenger aurait mérité un plus bel adieu. Quand il est arrivé en 1996, Arsenal était moribond et ne jouait que le maintien. C’est lui qui a remis le club au sommet et a permis d’avoir tout ce qu’ils ont aujourd’hui, notamment un stade moderne et une pelouse référence en Europe. Il a remis en place un jeu de qualité, réinstallé le club en Europe et tout ça avec des bilans comptables positifs. Son successeur va avoir de l’argent disponible mais je lui souhaite bien du courage car cela ne va pas être simple de prendre la relève. Le prochain entraîneur va être constamment soumis aux comparaisons et ce sera dur à supporter. Patrick Vieira par exemple, je ne pense pas qu’il soit prêt à subir ça. Wenger qui s’en va, c’est une page d’histoire qui se tourne car c’était le dernier des dinosaures. Wenger a tout construit à Arsenal , ils l’ont un peu poussé dehors mais ils vont vite le regretter.