Pas de vainqueur entre Montpellier et Lyon

C'était le dernier test avant la reprise de la Ligue 1.Ce dimanche soir à Sète, le match amical entre Montpellier et Lyon avait deux rôles : rendre hommage à Loulou Nicollin, lyonnais de naissance et président emblématique du MHSC, et s'offrir une dernière confrontation de qualité avant le retour à la compétition.Sur le terrain, ce sont les Montpelliérains qui ouvrent le score par l'intermédiaire de Giovanni Sio , bien servi par Kevin Bérigaud juste avant la pause. Quinze minutes après le retour des vestiaires, c'est Nabil Fekir qui égalise d'un très joli but.Score final 1-1, quelque peu biaisé par la rapide et sévère exclusion - pour un match amical - de Jérémy Morel dès la 24minute.