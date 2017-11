Pas de vainqueur entre le Honduras et l'Australie

1

AC

Ce n'était décidément pas la soirée des buteurs. À l'image du duel entre la Nouvelle-Zélande et le Pérou , le Honduras et l' Australie ne se sont pas non plus départagés, la nuit dernière à San Pedrò Sula (0-0). Si on pouvait s'attendre à voir l'Australie souffrir à l'extérieur, la prestation desen terres honduriennes a largement rebattu les cartes pour le match retour.Ce sont les joueurs d'Ange Postecoglou qui se sont créé les meilleures occasions, comme cet enchaînement aile de pigeon-frappe de Juric en fin de première période, finalement hors cadre. Le retour en Australie mercredi fait déjà saliver.