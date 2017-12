Pas de record pour Neymar

33

SO

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Plus fort que le quatre à la suite de Julien Lepers, mais pas suffisant pourentrer dans l'histoire.Muet face à l'ogre strasbourgeois ce samedi en Ligue 1, Neymar espérait se rattraper à Munich et ainsi devenir le premier joueur de l'histoire de la Ligue des champions, nouvelle formule, à marquer lors de chaque match de groupe. Malgré ses multiples occasions, l'ailier brésilien n'a jamais réussi à faire trembler les filets et devra attendre la saison prochaine pour espérer réussir cette performance historique.À moins que Cristiano Ronaldo ne s'empare de ce record en marquant ce mercredi face au Borussia Dortmund . Pour CR7, il s'agirait d'un bel apéro la veille de son cinquième Ballon d’or.