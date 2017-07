Pas de miracle pour la Guyane en Gold Cup

AH

Petit poucet.Invité surprise de cette Gold Cup 2017, la sélection guyanaise n'a pas pesé bien lourd face au Canada en ouverture de la compétition. Emmenée par d'anciennes stars de Ligue 1 comme Florent Malouda , les Yana Doko se sont inclinés 4 à 2 face à des Canadiens qui n'avaient plus gagné en Gold Cup depuis 2011.Menés 3-0 à l'heure de jeu, les Guyanais ont toutefois sorti les crocs pour ramener le score à 3-2 en moins de trois minutes, grâce à des buts de Roy Contout et Sloan Privat . Eh oui, Roy Contout joue encore au foot et rien que ça c'est une raison de supporter la Guyane. Un sursaut d'orgueil toutefois inutile puisque les Canadiens ont ensuite enfoncé le clou par Alphonso Davies , jeune gamin de seize ans.Nouvel essai pour la Guyane lors du prochain match contre le Honduras , défait 1-0 par le Costa Rica C'est quand même autre chose que la Coupe des confédérations.