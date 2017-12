Pas de miracle pour Cologne face au Bayern

11

Le diesel n'est plus seulement une spécialité de Wolfsburg.Une heure : c'est le temps qu'il aura fallu pour débloquer le verrou de Cologne . À force d'attaques répétées, le Bayern a fini par faire craquer, mercredi soir, la lanterne rouge de Bundesliga grâce à un service millimétré de Thomas Müller pour Robert Lewandowski , qui n'a plus eu qu'à flinguer Timo Horn à bout portant.La première mi-temps s'est révélée d'une inefficacité crasse. Tous les voyants étaient pourtant au vert pour que le Bayern brille face à de bien faibles Colonais. À la pause, la possession de balle était à 85% pour les Bavarois, qui avaient obtenu au passage onze corners, contre un zéro pointé pour leurs adversaires. Quelle meilleure illustration d'un match des extrêmes ?À force de jouer avec le feu, on risque de se brûler les ailes. Au retour des vestiaires, Lukas Klünter file seul face au but de Tom Starke , mais finit par se prendre les pieds dans le ballon. Rafinha n'a alors plus qu'à dégager ce qui fut la plus nette occasion du. Un quart d'heure plus tard, Lewa justifie son statut de meilleur buteur du championnat en inscrivant son quinzième pion en seize rencontres, le seul d'un match rempli de frustration.Pas champion d'automne pour rien, le Bayern est dans un fauteuil et compte désormais neuf points d'avance sur Schalke. À Cologne , le compteur reste bloqué à trois petites unités, et l'avenir s'annonce chaque jour un peu plus sombre.