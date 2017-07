Pas de Ligue 2 pour Bastia, qui risque le dépôt de bilan

1

La sentence est irrévocable.Le CNOSF a rendu ce vendredi matin un avis défavorable sur le maintien du SC Bastia en Ligue 2. C’était l'ultime recours possible pour le club corse qui cède donc sa place au Paris FC Jeudi, une délégation de dirigeants bastiais, repreneurs éventuels et élus, s'était rendue à Paris pour défendre le club. Onze grands patrons corses s'étaient proposés de devenir actionnaires du Sporting , ils n'avaient qu'une condition : le maintien du club en Ligue 2. Leur appel n'a pas été entendu et le club risque le dépôt de bilan.La descente aux enfers n'est peut-être pas terminée.