Pas de fumée sans Deulofeu

Malgré un discours plein de politesse, Gerard Deulofeu devient par la force la première recrue du Barça cet été. Reste que l’avenir de l’international espagnol à Barcelone est encore flou, entre une Coupe du monde à préparer et le danger d’être spectateur d’une attaque gouvernée par la MSN.

Par Antoine Donnarieix

Un chantier. En deux mots, voici ce qui attend le FC Barcelone cet été dans la refonte de son effectif, considéré à juste titre d’une qualité inférieure à celui de son éternel rival, le Real Madrid. Les titres obtenus en fin de saison ne mentent pas, les cannes vieillissantes de certains membres du bastionaussi. Mathieu, Mascherano ou même le magnifique Iniesta, toujours beau à voir jouer mais moins performant sur la durée, en sont les preuves incarnées. Les travaux essentiels en vue de reconquérir l’Espagne et l’Europe concernent donc le milieu de terrain et la défense. Pourtant, les dirigeantsont annoncé juste avant le week-end que le premier renfort pour l’exercice 2017-2018 serait… offensif. Gerard Deulofeu, ailier bien connu au sein de la cité de Gaudí, voit son option de rachat prioritaire activée par le Barça avant sa caducité. Une somme de 12 millions d’euros entre dans les caisses d’Everton, propriétaire du joueur mais toujours sous le joug de cette fameuse clause dont le Barça fait partie des précurseurs en la matière. 12 millions, une broutille pour un Barça qui peut maintenant utiliser Deulofeu à sa guise. Pas de quoi ravir l’intéressé.Deux jours durant, le retour de Deulofeu au foyer familial était resté sans la moindre déclaration de la part du joueur face aux médias. Un silence gênant voire pesant, bouclé par une prise de parole dans une interview accordée au quotidien. «» Voilà pour la présentation officielle du garçon, considéré en Catalogne comme un crack dont la dernière expérience au club avait fait étalage de son melon surdimensionné. En l’occurrence, cette confiance en soi pourrait cette fois-ci être un avantage pour le natif de Riudarenes, bientôt confronté à un trio auteur de 116 buts en Liga l’an passé, un record. «, poursuit le joueur, pourtant éloigné dudans ses paroles quand il appartenait encore à Everton, fin 2016.» Très content d’arriver dans un club sans avoir eu la possibilité d’accepter ou de refuser le rachat du Barça, donc. Cela sonne un peu faux.Derrière Lionel Messi Luis Suárez et Neymar se trouvent maintenant Paco Alcácer et Gerard Deulofeu. Deux internationaux espagnols confrontés à la crème de la crème en club, et dont le premier souffre de son statut de doublure. Depuis la nomination de Julen Lopetegui sur le banc de la, Alcácer ne fait plus partie des appelés pour porter le maillot de, la faute à une perte de temps de jeu conséquente et une confiance devant le but qui en pâtit. Une situation dans laquelle Gerard Deulofeu, détonateur de l’Espagne dans sa victoire face à la France en mars dernier, ne souhaite pas se retrouver à un an du Mondial en Russie. Pour contrebalancer, Deulofeu peut se référer au cas du Madrilène Lucas Vásquez, lui aussi international. Sans être un membre permanent du onze de départ, ce dernier est le joueur au nombre d’apparitions le plus élevé du Real, avec 50 matchs à son actif pour la saison 2016-2017. Être remplaçant ne signifie donc pas perdre sa place en équipe nationale, il faut avant tout jouer et montrer ses qualités. Un défi que Deulofeu s’apprête à relever.» Plus à même de comprendre que la concurrence constitue la base d’un grand club européen, Deulofeu arrive donc avec un statut de remplaçant de luxe payé à prix cassé. Doit-on imaginer une revente du Barça dans la foulée ? Ce serait peut-être un gain d’argent, mais cela constituerait aussi une perte de temps dans l’optique de construire une équipe capable de renverser la toute-puissance actuelle de la Maison Blanche. Avec Deulofeu, le Barça sait que le garçon arrive en terrain connu et que son adaptation devrait être plus rapide que celles d’Alcácer ou André Gomes. Adepte de la rotation de ses ailiers au sein l’Athletic Bilbao, Ernesto Valverde approuve par ce rachat les qualités techniques évidentes du joueur, qui va devoir allier son cerveau avec ses jambes de feu pourla MSN en permanence. Un challenge à la hauteur de son talent ?