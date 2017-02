Pas de contrat pour Freddy Adu

United States of America

0

JD

Pas d'adoubement pour l'ancien prince du football d'outre-Atlantique.Au mois de janvier, on retrouvait la trace de Freddy Adu. L'ancien international américain était invité à participer au stage de pré-saison des Portland Timbers après six mois de chômage.Il se murmurait qu'en cas d'essai convaincant, le club de l'Oregon pourrait lui proposer un contrat. Raté. À vingt-sept ans, Freddy n'est plus la pépite de ses débuts. «, a expliqué le coach Caleb Porter.» .Un conseil Freddy : regarde vers la Chine.