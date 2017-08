Pas d'ultras lors de Saint-Étienne-Nice

AS

Geoffroy-Guichard va sonner creux.Les Magic Fans et les ex-Green Angels ont décidé de boycotter la rencontre entre Saint-Étienne et Nice ce soir (20 h) suite à des sanctions de la LFP. La Ligue avait en effet sanctionné le club stéphanois après l'utilisation de fumigènes contre le PSG en mai dernier. En plus d'une amende de 150 000 euros, le club avait écopé de trois matchs à huis clos partiel, dont deux fermes pour le kop sud et un ferme pour le kop nord.Côté niçois, la Populaire Sud ne fera pas non plus le déplacement suite à la décision de la préfecture de la Loire de limiter le déplacement à trois cents supporters. Du coup, seulement 20 000 spectateurs sont attendus ce soir à Saint-Étienne pour cette première journée de Ligue 1.Il y aura une plus grosse ambiance dans les magasins Conforama cet après-midi qu'à Geoffroy-Guichard ce soir.