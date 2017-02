0

Les footballeurs russes expatriés au Royaume-Uni doivent s'y sentir bien.Chaque année, comme dans tous les sports, l'agence antidopage du Royaume Uni (UKAD) effectue des contrôles sur les joueurs professionnels du pays. Et selon les chiffres présentés par la BBC ce lundi, il y a du progrès à faire. Parmi les quatre divisions les plus hautes du ballon rond d'Outre-Manche, seule laa collecté plus d'échantillons que de joueurs : 799 flacons, pour 550 joueurs. Attention, ces chiffres ne reflètent pas le nombre de tests par joueur, ce qui veut dire que l'un a peut-être été contrôlé quatre fois tandis qu'un autre n'a subi aucun test. Lan'est donc sans doute pas à un taux de 100% non plus.Plus on descend dans les divisions, plus le taux de joueurs non contrôlés augmente. En, deuxième division anglaise pourtant très relevée, au moins 21% des joueurs n'ont pas été contrôlés (on ne peut pas estimer précisément car, de nouveau, les chiffres ne montrent pas le nombre de tests par joueur). En troisième et en quatrième division, le pourcentage atteint même respectivement 53% et 57% au moins.L'instance suprême du foot anglais, la Football Association, s'est défendue en affirmant que «» , elle privilégie «» pour son programme antidopage. «» , a-t-elle encore précisé.On est au moins sûrs qu'ils n'ont pas de moteurs dans le pédalier.