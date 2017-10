Participez à la Coupe du monde de Football Manager !

Appel à candidatures pour représenter la France lors de la Copa Manageria.

n'a aucun secret pour toi ? Tu squattes le Panthéon du football depuis toujours ? Tu connais la fiche Wikipedia de chaque pépite du jeu par cœur ? Et si tu prouvais tout simplement au monde entier que tu es le meilleur joueur desur Terre ?Sports Interactive organise la Copa Manageria, la première compétition internationale officielle pour trouver « Le Champion international officiel de Football Manager 2017 » . Seize champions issus de 16 nations différentes s'affronteront pour le titre suprême le week-end du 11 et 12 novembre à Londres.La Copa Manageria se déroulera sur ces 2 jours, Sports Interactive prendra en charge le déplacement (aller samedi matin et retour le dimanche soir), ainsi que la nuit sur place du champion français .Remplis le formulaire ci-dessous, donne ton palmarès sur FM 2017 et raconte-nous ton plus bel exploit en tant que manager ! Tu as jusqu'au 30 octobre compris pour participer.