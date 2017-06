Parme va passer sous pavillon chinois

AS

La Chine fait main basse sur le football italien.Le groupe chinois Desports a acquis 30% du club de Parme et va rapidement monter à 60% du capital. Le club italien, relégué en Serie D (D4 italienne) en 2015 pour faillite, vient tout juste de remonter en Serie B et souhaite rapidement retrouver l'élite italienne. Après l' AC Milan et l' Inter , c'est un autre club transalpin qui va passer sous pavillon chinois.Jiang Lizhang, dirigeant de Desports, est déjà propriétaire à 100% du club espagnol de Grenade et actionnaire minoritaire de la franchise NBA des Minnesota Timberwolves. Son groupe a également acquis les droits de diffusion en Chine de la Ligue des champions et de la Ligue Europa pour la période 2018-2021.Ancien buteur mythique du club, Hernán Crespo va devenir vice-président de Parme.Un peu de parmesan pour accompagner le plat principal.