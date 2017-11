Parme passe sous pavillon chinois

Vidéo

Back in business.Relégué en quatrième division après avoir déposé le bilan en 2015, le Parma Calcio 1913 a retrouvé l'appétit. Deux montées successives en deux ans, une actuelle cinquième place de Serie B, l'ancien club d'Hernan Crespo n'a plus de temps à perdre. Le club a d'ailleurs officialisé jeudi son rachat par le milliardaire chinois Jiang Li Zhang.L'homme d'affaire de 37 ans a racheté 60% des parts du clubs pour 15 millions d'euros, et occupe désormais le poste de président du club. Avant d'injecter à nouveau de l'argent pour ramener le club à son niveau d'antant, Li Zhang compte déjà racheter le centre historique de Collecchio, que l'institution avait du céder à cause de es problèmes financiers.