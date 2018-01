Paris se positionne sur Courtois

1

AC

Les Belges envahissent Paris.Après Thomas Meunier l'an passé, le PSG courtise ardemment un autre international belge pour se renforcer l'été prochain. Dans les petits papiers de l'état-major parisien depuis plusieurs mois, c'est le gardien de Chelsea Thibaut Courtois qui est pisté par le club de la capitale selon les médias belges et Sky Sports. Trop souvent déçu par les performances de ses deux gardiens Alphonse Areola et Kevin Trapp , le PSG a placé Courtois en haut de sa liste.Problème : le Real Madrid est aussi sur le coup pour faire venir le portier desl'an prochain. De quoi ajouter encore un peu plus de piment à l'affrontement en Ligue des champions des deux clubs en février-mars prochain.Pour une qualification en quart obtenue, un portier international belge offert ?