Paris ne tremble pas

Face à une séduisante équipe bordelaise, les Parisiens ont attendu l'heure de jeu pour sceller la rencontre grâce à un doublé de Cavani et un autre de Di María. Les hommes de la capitale sont, encore une fois, qualifiés pour la finale de la coupe de la Ligue et défendront leur titre le 1er avril prochain.

Bordeaux 1-4 PSG

Un chef d'oeuvre signé Di María

Bordeaux séduisant, mais puni

Par Florian Cadu

Ce ne sera donc pas pour cette fois. Voilà plus de trois ans que les équipes de l'Hexagone tentent de faire tomber le Paris Saint-Germain en coupe nationale. 28 rencontres, exactement. Durant cette demi-finale de coupe de la Ligue, Bordeaux y a vraiment cru. Pas énormément inférieurs aux Parisiens en apparence, les Girondins ont tenté, se sont défendus avec leurs armes, sont revenus dans le match, ont bien défendu, ont attaqué tant qu'ils pouvaient... Mais ça n'a pas suffi. Et Paris a gagné. Comme d'habitude. Il est, encore une fois, en finale de la compétition.Méfiant, Emery choisit d'aligner une équipe type. Avec notamment Trapp dans les buts. Le début de rencontre donne plutôt raison à l'entraîneur espagnol : Bordeaux tient largement tête à l'ogre parisien et le portier allemand doit s'employer pour éviter l'ouverture du score de Malcolm. Cohérents dans le jeu, patients dans leur circulation de balle, précis techniquement, les Girondins font honneur à leur public. Mais si Paris n'a toujours pas pris de but en 2017, il y a une raison. Psychologiquement, les champions en titre sont sereins, que ce soit derrière ou devant. Et le talent fait vite la différence : sur un coup-franc aux 25 mètres, Di María, titulaire en raison de la blessure de Draxler, envoie un bijou dans les cages de Prior. Comme pour rappeler à tout le monde qu'il en a sous la semelle. Terriblement frustrant pour les locaux.Encore plus en confiance, les hommes de la capitale déroulent et font souffrir leurs adversaires. Sauf qu'ils ne transforment pas leurs occasions - quel gros cochon, ce Matuidi... - et laissent une chance à Bordeaux . Lequel ne se fait pas prier pour mordre dedans et égaliser par Rolán. Un but (toutefois entaché d'un hors-jeu) qui met donc fin à la jolie invincibilité de Trapp. La suite manque d'occasions, mais pas de saveur. Les deux équipes, déterminées, se livrent un beau duel, et même si Paris reste favori, le dénouement demeure incertain. Et si c'était le moment de prendre enfin Paris dans une coupe nationale, se dit-on alors ?Moment choisi par Cavani pour briller. Sur une action où tous ses gestes sont parfaitement exécutés, ledécoche un missile qui troue les filets bordelais. Son 27e but de la saison. Tranquille. Sur le coup, Pallois est réduit à un plot. Comme s'il n'en avait pas assez, le Sud-Américain s'offrira même un doublé sur corner, avant de voir Di María donner une ampleur sévère au score. C'est le problème quand on se mesure à ce PSG : il suffit d'une inspiration soudaine pour voir tous ses efforts réduits à néant. Et de voir son rêve de finale s'écrouler.