Paris met la main sur Bastia

Face à un adversaire inoffensif, le PSG a remporté trois points faciles et maintient la pression sur l'AS Monaco, avant son déplacement à Nancy. Bastia, de son côté, reste au fond du trou et, au vu de sa prestation collective, aura bien du mal à arracher son maintien en Ligue 1.

PSG 5-0 Bastia

But pas totalement clean de Verratti

Paris enfonce le clou

Paris y croit-il encore ? Avant d'accueillir Bastia , la question se pose. Or pour le PSG , l'équation est simple : une victoire, c'est une pression maintenue sur Monaco , pas à l'abri d'une dépression post-Champions pour son déplacement à Nancy . Tout autre résultat qu'une victoire est en revanche un boulevard pour l' ASM , mais aussi une officialisation de renoncement pour les joueurs de la capitale. Mais quand l'adversaire, luttant pour sa survie, ne parvient à rien, c'est tout bénéfice pour Unai Emery , dont l'équipe consolide sa seconde place sans effort. Et reste par là même en course pour le titre. Jean-Louis Leca fulmine. Il était venu aux nouvelles de Blaise Matuidi , tombé dans sa surface quelques secondes plus tôt et toujours pas relevé, quand Marco Verratti en a profité pour placer une frappe enroulée sous la barre (35). Alors que le speaker félicite son buteur d'un jour, le gardien corse engueule l'arbitre et balance le ballon dans les tribunes de rage. Carton jaune inévitable. À 0-0, le geste du Hibou n'en serait que plus polémique, mais à l'approche de la pause dans ce PSG Bastia , Paris a déjà ouvert la marque sur une action d'école conclue par Lucas sur un centre au cordeau de Matuidi (32). Ce qui étouffe tout départ de feu. Avant ça, les hommes d' Unai Emery se sont bien procuré des situations, ont frappé sur le poteau via une mine de Lucas (20), frôlé le cadre sur une tête de Thiago Silva (18) ou obligé Leca à s'employer sur une tête cadrée de Thomas Meunier (3). Malgré tout, c'est un PSG assez lent, ronronnant et peu inspiré, parfois approximatif dans ses transmissions, qui a profité pendant 45 minutes de la faiblesse d'une équipe corse peu entreprenante. Suffisant pour retarder le sacre de Monaco Au retour des vestiaires, rien ne vient d'ailleurs contrecarrer la sérénité parisienne : Bastia est recroquevillé devant son but et les Parisiens se la jouent façon handball, en tentant de trouver des possibilités de frappes. La défense grince, mais tient plus ou moins le coup grâce à un bon El Kaoutari, qui intervient in extremis devant Matuidi par deux fois. Tout va bien pour Paris, sans besoin vital de marquer face à un adversaire qui, lui, en aurait bien besoin, mais ne semble pas pouvoir, ni même essayer. La session d'entraînement se poursuit avec une tête de Meunier détournée sur son poteau par Leca et, dans la foulée, une frappe de Julian Draxler un peu trop croisée (64). Paris marque même deux fois de plus, par Edinson Cavani (70et 72), mais l'Uruguayen est hors jeu sur le premier et a contrôlé de la main sur le second. C'est à la troisième tentative, bien servi par Gonzalo Guedes fraîchement entré, que le Matador plante la troisième banderille (76). Il est suivi quelques minutes plus tard par Marquinhos , qui enlève la jambe au dernier moment, mais vole quand un amour de balle piqué de Giovanni Lo Celso prend le chemin des filets (82), puis boucle lui-même le massacre en toute fin de partie (89). Heureusement pour Bastia , Lo Celso a fracassé la barre, Meunier loupé le cadre et Leca stoppé un penalty obtenu et tiré par Cavani. Sinon, la valise du club corse aurait été encore plus lourde à l'approche du sprint final pour le maintien en Ligue 1.