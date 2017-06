Paris, Lyon et Marseille sur le podium des droits TV

Non, Monaco n'est pas sur le podium.Ce vendredi,a révélé les sommes qu'avaient touché les clubs de Ligue 1 pour les droits TV la saison dernière. Et si l'AS Monaco a produit du beau jeu, cela ne lui suffit pas pour intégrer le podium.En effet, avec 57,9 millions récupérés, le PSG confirme sa place de numéro un. Lyon (47,2 millions) et Marseille (47 millions) complètent la marche. Les Monégasques pointent donc à la quatrième place avec 41,9 millions d'euros. L'OGC Nice lui, a reçu un chèque de 34 millions d'euros, tandis que la lanterne rouge, Bastia, a encaissé 16,7 millions.