Paris : la folle rumeur Neymar

L'information révélée parsecoue la capitale, l'Europe et la planète et serait même en train de faire trembler Neptune et Pluton. D'après le média brésilien, le joueur brésilien du FC Barcelone va rejoindre le PSG Lass é d'être toujours dans l'ombre de Lionel Messi , l'attaquant de 25 ans souhaiterait devenir l'unique star du projet parisien.L'arrivée récente de son pote, Dani Alves , aurait joué un rôle déterminant selon cette source, qui avance que l'international brésilien a donné son accord aux dirigeants du club français, qui serait prêt à faire sauter sa clause libératoire de 220 millions d'euros. L'officialisation surviendrait alors dans deux semaines.Allez, battez-vous.