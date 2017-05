Paris gâche la fête de Galtier

Pour son dernier match à Geoffroy-Guichard en tant qu'entraîneur de l'ASSE, Christophe Galtier a vécu une soirée contrastée. D'un côté son public a été exceptionnel et lui a rendu un vibrant hommage. De l'autre côté, ses joueurs se sont fait dépasser par des Parisiens au cœur de pierre (0-5).

Le public au rendez-vous, les joueurs absents

Par Steven Oliveira

» Au moment d’entrer pour la dernière fois sur la pelouse de Geoffroy-Guichard avec son costume d’entraîneur de l’AS Saint-Étienne, Christophe Galtier a pu voir ce message orner le KOP des Verts. Des mots simples qui traduisent parfaitement l’amour du public stéphanois pour son entraîneur qui a replacé Saint-Étienne sur la carte européenne et ramené un trophée en 2013 (Coupe de la Ligue), attendu depuis trente-deux ans. C’est donc dans la bonne ambiance que les 42 000 supporters se sont rendus au stade ce dimanche soir.Maillots verts sur le dos, fumigènes en main, voix criarde, écharpes autour du cou, les Stéphanois étaient prêts à rendre un dernier hommage à leur coach. Un entraîneur qui avait reçu plus tôt dans la journée les compliments de M. Carlo Ancelotti , dont il avait partagé le trophée d’entraîneur de l’année en 2013 : «» Ou comment bien commencer sa journée.Alors que le public entonne des chants en l’honneur du héros du jour, l’ancienne équipe de Carlo Ancelotti vient jouer les trouble-fêtes en ouvrant le score dès la deuxième minute de jeu par l’intermédiaire de l’inévitable Edinson Cavani . Avant, le bourreau de Galtier s'appelait Zlatan, maintenant, c'est Cavani... Toujours en course pour la victoire en championnat, le Paris Saint-Germain n’a que faire de l’adieu à Saint Christophe et déroule son jeu. Ou plutôt roule sur Sainté. Car, si le public est au rendez-vous de cette fête, les joueurs, eux, sont ailleurs. Pourtant, le capitaine Loïc Perrin avait assuré qu'ils allaient se battre : «Raté. Asphyxiés et sans envie, les Stéphanois se sont fait labourer par des Parisiens au jeu retrouvé. Résultat, un 5-0 qui restera à jamais comme la pire défaite de Sainté à Geoffroy-Guichard depuis l’arrivée sur le banc de Christophe Galtier . Paradoxal. Tentant d'oublier le score, l'ancien défenseur de l' Olympique de Marseille s'offre un dernier tour d'honneur avec une émotion retenue, serre quelques mains de supporters avant de les remercier une dernière fois en conférence de presse : «» Décevants sur le terrain, les joueurs de Sainté auront l’occasion de se racheter lors de la dernière journée de Ligue 1 sur la pelouse de Nancy , leur match de mercredi à Monaco ne devant servir qu'à valider mathématiquement le titre monégasque. Histoire, à leur tour, de rendre à Christophe Galtier l’hommage qu’il mérite.