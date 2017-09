Paris et le piège montpelliérain

Paris se déplace ce samedi à Montpellier, l'un de ses bourreaux de la saison dernière. C'est le 12e qui reçoit le leader du championnat, le 15e contre le 2e du dernier exercice, et des ambitions sportives bien différentes de chaque côté. Et pourtant, cette rencontre regorge d'enjeux et ressemble à un vrai traquenard pour le PSG.

Pas de pression inutile

À l’ombre du penaltygate

Par Maeva Alliche

Propos de Stéphane Sessègnon et Laurent Pionnier recueillis par MA

Samedi 3 décembre 2016, Montpellier déjoue tous les pronostics. Sur leur pelouse, les Montpelliérains mettent fin, avec la manière (3-0), à une série de cinq victoires parisiennes. Neuf mois se sont écoulés, des joueurs sont partis, d’autres sont arrivés, mais Paris n’a pas oublié. Marco Verratti en tête, les joueurs de la capitale se déplacent à La Mosson avec la certitude que ce voyage doit servir à avaler cette pilule restée en travers de la gorge. «» , concédaità quelques jours de la rencontre.Si les hommes d’Unai Emery gardent cette défaite dans un coin de leur tête, ceux de Michel Der Zakarian ne restent pas bloqués dessus. «» , explique Stéphane Sessègnon. Plutôt que se focaliser sur ce succès passé, le milieu de terrain montpelliérain et ses coéquipiers préfèrent en tirer les leçons nécessaires. La première est que la machine parisienne, façonnée pour tout écraser sur son passage, peut parfois s’enrayer. C'est en tout cas comme cela que Laurent Pionnier voit les choses. «, considère le gardien de but de La Paillade.À en croire les Montpelliérains, la pression d'une humiliation n’est pas là où l’on attend. Douzième avec seulement deux victoires en six journées, le MHSC reste sur un succès à Troyes, ô combien plus important que ce match de samedi. «» , reconnaît la doublure de Benjamin Lecomte. Paris ou non, stars ou non, millions ou non, pas question pour les Sudistes de changer de préparation. «» , avance l'ancien Parisien Stéphane Sessègnon.Et pas question non plus de parler de la possibilité d’être les premiers à faire tomber cette saison les vice-champions de France. «» , explique, lucide, le deuxième portier montpelliérain. S’ils ne courent pas après ce titre symbolique, les Héraultais cherchent à lancer leur saison. «» , poursuit Pionnier, avant d’être rejoint par son coéquipier béninois : «À 740 km plus au nord, le PSG prépare son voyage en Occitanie loin de la sérénité montpelliéraine. Un penalty disputé entre Neymar et Cavani et c’est toute la machine médiatique qui s’est emballée. Agacée, la direction parisienne décide de sévir et de punir les journalistes. Ces derniers sont privés des joueurs de la capitale jusqu’à la réception du Bayern mercredi prochain. Loin de ces problèmes de riches, Sessègnon se méfie de cette semaine tumultueuse pour Unai Emery et ses hommes : «Laurent Pionnier abonde dans le sens de son collègue et va même plus loin : «» Lâcher le moins de points en route, surtout contre une équipe qui a laissé tant de mauvais souvenirs aux Parisiens. Si les joueurs n’ont donc pas oublié la défaite de la saison dernière, Nasser El-Khelaifi et les propriétaires qataris n’ont eux pas oublié leur première saison en France. Une saison à la fin de laquelle les Montpelliérains ont soulevé l’Hexagoal, à leurs dépens. Montpellier-Paris, un match pas si anodin que ça.