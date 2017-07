Alors qu’il était destiné à briller au PSG, Jean-Kévin Augustin n’a jamais réussi à s’installer dans le groupe professionnel de la capitale. Et a décidé de se (re)lancer à Leipzig. Retour sur un divorce prévu depuis plusieurs mois.

💬 @33_augustin: "I'm very pleased to be a #RBLeipzig player. I want to help out the team with my offensive versatility." pic.twitter.com/WEtAVam3KK — RB Leipzig English (@RBLeipzig_EN) 6 juillet 2017

La tromperie du réveillon

Tout changer

Par Florian Cadu

Propos de FR recueillis par FC

Il était beau, il était grand, il était fort. On lui promettait le meilleur et il promettait de ne pas décevoir. C’était écrit : comme tant d’autres, Jean-Kévin Augustin devait réussir dans la ville qui l’a vu naître. Et puis, la cruelle réalité lui a finalement rapidement éclaté à la figure : comme tant d’autres, Jean-Kévin Augustin n’a pas eu ou n'a pas pris sa chance. Et comme tant d’autres, Jean-Kévin Augustin a dû se résoudre à l’échec avec un club qu’il aimait. Après six ans passés à grandir au centre de formation, puis deux autres à alterner entre l’équipe première et la CFA, le voilà définitivement parti du Paris Saint-Germain. En échange de treize millions d’euros (plus deux de bonus), le RB Leipzig a récupéré le paquet rempli de talent que la Juventus et Tottenham auraient également sondé avant la signature officielle.La raison de ce transfert ? «» , a tout simplement répondu le nouveau joueur de Bundesliga lors de sa présentation. Difficile de lui donner tort : après l’Euro U19 gagné avec l’équipe de France (compétition dont il a terminé meilleur buteur et meilleur joueur), Augustin a eu droit à 189 minutes en Ligue 1, dispersées entre une titularisation et neuf entrées (un but), en 2016-2017. Soit 226 de moins que la saison précédente durant laquelle Zlatan Ibrahimović était encore là. Pas vraiment le même destin que son collègue chez les Bleuets, Kylian Mbappé. «, réagit François Rodrigues , entraîneur de la CFA parisienne.» Façon de dire qu’il ne l’était plus vraiment dans une entité qui ne lui faisait pas confiance en haut de la pyramide sportive.En janvier 2017, Unai Emery a effectivement décidé de l’écarter du groupe professionnel dont il faisait partie depuis 2015. Un choix peut-être dû à des conjonctures contractuelles (l’attaquant n’a pas voulu entendre parler de prêt durant le mercato hivernal ni de prolongation de bail jusqu’en 2022), mais qui a surtout fait mal au bonhomme. «, témoigne François Rodrigues , qui connaît le garçon depuis ses 17 printemps.» Résultat : l’investissement du garçon, qui estimait ne plus faire partie du projet, s’est drastiquement réduit durant les derniers mois. Impatience ? Comportement immature ? Rien de tout ça selon François Rodrigues : «Ne restait donc plus qu’une possibilité dans la tête du Parisien de 20 ans : la rupture avec son club de cœur, et le mariage avec une équipe réputée pour miser sur les jeunes. «, s’est ravi Ralph Hasenhüttl , son nouveau coach, face à la presse.» Même discours, un poil plus nuancé, chez son ancien technicien qui sait pertinemment que se trouve un certain Timo Werner dans l’effectif : «» De là à donner des regrets à son ancien employeur ?