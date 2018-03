Paris se farcit Nice

Dans un match plutôt équilibré, le PSG s'est offert une neuvième victoire consécutive en championnat à Nice (2-1) devant les yeux du monde asiatique. De quoi bien préparer la finale à venir de la Coupe de la Ligue face à Monaco.

Nice (4-3-3) : Benítez - Souquet, Dante, Sarr, Le Marchand - Seri, Cyprien, Lees-Melou - Pléa, Saint-Maximin, Balotelli. Entraîneur : Favre.



PSG (4-3-3) : Areola - Berchiche, Thiago Silva, Kimpembe, Dani Alves - Rabiot, Verratti, Draxler, Di María, Cavani, Mbappé. Entraîneur : Emery.

Ce dimanche 18 mars se devait d'être une journée historique pour le football français. Un match volontairement placé à 13 heures pour faire saliver lesdu championnat de France en Asie, et surtout booster les droits télévisuels internationaux de la Ligue 1. Et quoi de mieux qu'un Nice PSG pour filer des maux de ventre aux plus goulus des amateurs de foot chinois ou coréens ? D'autant que sur le pré, Niçois et Parisiens se sont livré une guerre sans merci jusqu'à la dernière seconde. De quoi donner le sourire à Didier Quillot et toute la direction de la LFP, qui peuvent espérer obtenir davantage que quelques dizaines de millions et continuer à rêver du milliard anglais. Tant pis pour les amateurs de foot de l'Hexagone, qui auraient sans doute préféré se délecter de ce match exquis à un horaire plus commun à leurs habitudes.Les centaines de millions de curieux asiatiques n'ont même pas le temps d'entamer leur ultime collation de la journée que Lees-Melou a déjà chauffé les gants d' Alphonse Areola (5). Des nems sont d'ailleurs recrachés une minute plus tard, lorsque Balotelli place un coup de tête sur le montant parisien. Vexés de se faire voler la vedette, les Parisiens fulminent, et Cavani, à défaut d'obtenir un penalty flagrant, touche à son tour les montants après une mésentente entre Benítez et Dante (13). Ce sont pourtant les Aiglons qui vont déclencher les premières scènes de liesse près de Beijing grâce au plat du pied sécurité de Saint-Maximin (13). Di María, conscient qu'il est peut-être épié par ses futurs téléspectateurs, sort son plus beau deux-pièces et ramène les deux équipes à égalité, empochant un rein de Dante au passage (20). L'air est encore plus irrespirable que d'habitude dans les rues de Tokyo quand le combat de sumotoris entre Mario Balotelli et Presnel Kimpembe débute tout juste. Les deux gaillards passent leur temps à se remonter ledevant les yeux incrédules de François Letexier, qui choisit de siffler la pause bò bún pour aller s'enquiller deux ou trois shots d'alcool de riz pour supporter la pression du deuxième acte.Pas rassasiés par ce plat typique vietnamien, les Niçois continuent de manger l'aile gauche du poulet frit parisien. Et Saint-Maximin n'est pas loin de s'offrir une deuxième ration. Mais Areola veille (50). Après une première période passée à se rouler un dragon, Dani Alves dégaine un ciseau de toute beauté sorti en mer de Chine par une claquette de Benítez (60). Balotelli, lui, a clairement envie d'augmenter ses ventes de produits dérivés, mais le sort lui met des bâtons dans les roues (74). Ce même destin choisit finalement Paris, qui pense faire une tournée en Asie cet été, et son combattant Dani . Servi sur un plateau par Rabiot, Alves envoie son meilleur poisson au fond des filets du pêcheur Benítez (82). Cet après-midi, Cavani n'a certes pas égalé le record de buts d'Ibra en championnat, mais le PSG a égalé son record de neuf victoires d'affilée. Qu'importe : aujourd'hui, l'important était à l'Est.