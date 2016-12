Paris déjoue le piège lillois

Face à de solides Lillois, le PSG aura dû attendre un penalty juste avant la pause pour faire la différence. Avant de dérouler en seconde période. Et de s’imposer 3-1. Mission accomplie, donc.

Paris Saint-Germain 3-1 Lille OSC

Le péno qui change tout

Paris déroule

Par Gaspard Manet

» L’avis, donné au micro de Laurent Paganelli, est celui de Julien Palmieri. Et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’il est plutôt tranché. Difficile, pourtant, d’être aussi radical au vu du ralenti. Sur l’action en question, certes, Maignan touche le ballon, mais il n’empêche que le portier lillois déséquilibre réellement Augustin. Une décision qui mérite débat, clairement. Mais pas dans l’esprit de M. Lesage, qui accorde un penalty aux Parisiens. L’occasion parfaite pour Lucas d’ouvrir le score et de mettre à mal les intentions lilloises pourtant louables jusqu’alors. Un tournant. Que la seconde mi-temps, largement dominée par le PSG, ne fera que confirmer.Coupe de la Ligue oblige, le PSG se présente sur la pelouse du Parc des Princes avec un effectif largement revisité. Mais pas de quoi inverser la tendance : le club de la capitale a bien la gueule du favori face à une formation lilloise en pleine renaissance depuis quelques semaines. La pratique ne tarde d’ailleurs pas à confirmer la théorie, le PSG prenant très vite le jeu à son compte. Mais malgré une possession intéressante, les occasions, elles, ne sont pas vraiment inquiétantes, d’autant que Mike Maignan , qui supplée Enyeama dans les cages lilloises, réalise une performance solide. Sans boulette. Enfin, jusqu’à la 41minute de jeu et cette faute sur Augustin dans la surface. Lucas exécute la sentence dans la foulée et éteint, dès lors, les espoirs lillois. Car bien que très solides jusqu’ici, les Nordistes le savent : revenir dans la partie s’annonce délicat. Presque impossible.D’autant que libérés par cette ouverture du score juste avant la pause, les Parisiens jouent désormais sans pression. Sereinement. Et cela se ressent sur la pelouse. Nkunku, impeccable depuis le début du match, sonne la première alerte en venant cabosser la transversale de Maignan d’une énorme minasse aux vingt mètres. Les visiteurs le savent, le couperet n’est pas loin de tomber. Ce qu’il va faire moins de dix minutes plus tard. Et le bourreau s’appelle encore Lucas . Le Brésilien reprenant tranquillement un centre de Nkunku dans les six mètres. Le break est fait, mais Jesé, sûrement par acquis de conscience, vient tout de même en rajouter un troisième à la 69minute de jeu. Cette fois, c’est sûr, Paris pourra défendre son trophée au tour suivant, et ce n’est pas la réduction du score de Basa à la 89qui va y changer quelque chose.