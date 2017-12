Paris bougé, mais Paris premier

Battu logiquement et dépassé par le Bayern Munich (3-1), Paris garde la première place du groupe devant son adversaire du soir. Mais sur cette confrontation, il n'a pas su prouver qu'il pouvait remporter la Ligue des champions.

87

Le Bayern a bien changé

La révolte parisienne, la blessure de Silva

Bayern Munich (4-2-3-1) : Ulreich - Kimmich, Süle, Hummels, Alaba (Rafinha), 85e) - Rudy, Tolisso - Coman, Rodríguez, Ribéry (Müller, 66e) - Lewandowski. Entraîneur : Jupp Heynckes.

Paris Saint-Germain (4-3-3) : Areola - Alves, Marquinhos, Silva (Kimpembe, 72e), Kurzawa - Verratti, Rabiot, Draxler - Mbappé, Cavani, Neymar. Entraîneur : Unai Emery

Le PSG voulait montrer qu'il était injouable. Le PSG voulait prouver qu'il était intraitable. Le PSG désirait assurer définitivement qu'il faisait partie du top 3 européen. Oui, mais voilà : le PSG a encore un peu de boulot à fournir pour espérer convaincre les plus sceptiques. Auteur de cinq victoires en cinq matchs de Ligue des champions (agrémentés d'incroyables statistiques) et d'un énorme succès lors de la première manche contre le Bayern Munich (3-0), le PSG s'est fait rappeler à l'ordre par l'ogre allemand, qui a imposé sa loi sur son terrain (3-1). Certes, il reste premier de sa poule. Reste que sa performance du soir donnera du grain à moudre à tous ceux qui estiment encore qu'aucun club français n'est capable de remporter une coupe aux grandes oreilles.Pour prouver que le Bayern actuel n'a plus rien à voir avec celui d'Ancelotti rencontré à l'aller, les hommes d'Heynckes démarrent pied au plancher. Malgré l'activité du Parisien Mbappé, Areola est rapidement inquiété par Coman. Sur la première tentative de Lewandowski (en position de hors-jeu ?), servi par Tolisso, le portier s'incline. 1-0, et 17but du Polonais sur ses seize derniers matchs de C1 à domicile. Les Français tentent bien de réagir, toujours par le duo Mbappé- Neymar , mais le Bayern est plus fort. Plus réaliste. Plus expérimenté. Plus efficace. Avant la pause, les Allemands doublent donc le score dans une partie rythmée, la tête de Tolisso devançant celle de Kurzawa.Empêtré dans sa volonté de relancer court, ce qui n'est pas dénué de risque, le PSG galère à ressortir sans perdre la quille. Surtout que Ribéry est en pleine forme, et que ses potes ont décidé de presser haut. Dans l'espoir de gagner par quatre pions d'écart ? Oui, sans aucun doute. Sauf que le club de la capitale n'est pas chaud à l'idée de laisser sa première place de poule. Du coup, le leader de Ligue 1 réagit et réduit l'écart, le bon service de Cavani trouvant la tête de Mbappé. Draxler manque même l'égalisation, et Mbappé le doublé. Cavani, lui, cherche le péno.Mais c'est Coman qui s'avère décisif : sur un contre où Alves est de nouveau complètement dépassé, l'ailier tricolore déborde et sert Tolisso, qui profite de la blessure de Thiago Silva pour faire trembler une deuxième fois les filets. La suite ? Quelques occasions de part et d'autre, sans autre caramel inscrit. Le Bayern s'impose, et montre qu'il fait toujours partie des meilleurs. Son adversaire s'incline, mais conserve sondans le groupe. Tout le monde est content, donc. Enfin, plus ou moins.