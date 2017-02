Paris bat Lille dans la souffrance

D'abord ultra-dominateurs, les Parisiens ont galéré pour ouvrir le score avant de se faire rattraper bêtement à cause d'une nouvelle bourde d'Areola. Et pour choper la victoire sur le fil, Paris peut dire merci à deux personnes. Lucas pour son vice, et l'arbitre pour son œil de verre.

PSG 2-1 Lille

Paris court pour rien

Enyeama le grand, Areola le petit

Après la victoire de Monaco , le mot d'ordre du PSG reste le même, encore et encore : course-poursuite. Mais Draxler, devenu en un rien de temps l'une des locomotives du groupe, était moins en forme que lors de ses derniers exploits. Quant à Lucas , autre sprinteur attitré du PSG , il était sur le banc de touche au coup d'envoi. Alors Paris a tenté de s'en remettre à d'autres bolides, Di María et Ben Arfa, qui ont tous les deux tenté d'être influents. Mais c'est Cavani qui a fini par planter d'un but de l'épaule pas forcément maîtrisé, mais qui a terminé au fond, alors que les Lillois avaient passé leur temps à compter sur un excellent Enyeama pour les sauver, en ne proposant quasiment rien en attaque. Mais heureusement pour Lille , sa meilleure chance de marquer s'appelait Alphonse Areola , hallucinant d'amateurisme sur l'égalisation avec un jeu au pied qui aurait pu coûter la victoire aux siens s'il n'y avait pas eu un Lucas hors jeu pour marquer.Tout va vite côté parisien en début de match. Les ballons, les passes, les courses, avec comme première conséquence un coup franc centré de Di María pour Aurier qui jette la jambe en avant, mais pas assez fort pour cadrer. Vengeur, Aurier revient à la charge trois minutes plus tard et se permet de tenter directement sa chance sur une position de centre. C'est pour le bout des gants d'Enyeama, à nouveau sollicité sur une frappe de Di María, puis un centre de Maxwell dans la foulée. Le match n'en est pas encore au quart d'heure, et le gardien du LOSC a déjà compris que sa soirée allait être longue. Le PSG poursuit sa marche en avant, facture environ 80% de possession de balle, et quelques ballons commencent à arriver sur la tête de Cavani. Di María est dans son match et court comme un beau diable, Motta touche une foule de ballons et assure son rôle de tranquille tour de contrôle, mais le temps passe et Paris arrive de moins en moins à atteindre Enyeama, jusqu'à cette frappe lourde de Ben Arfa qui loupe le cadre lillois d'un cheveu. C'est dangereux, mais ça ne fait toujours pas mouche. Lille arrive même à voir la surface parisienne de temps à autre, et la tête de Beria sur corner pousse Areola à sortir son plus bel arrêt depuis un bout de temps.Ben Arfa inaugure la deuxième mi-temps par une nouvelle frappe pure aux 20 mètres, cadrée cette fois, mais il en faut plus pour secouer Enyeama. L'autre menace parisienne de la soirée, c'est Di María, qui contrarie à peine Enyeama sans réussir à le tromper. Cavani est aux abonnés absents, mais Aurier et Maxwell loupent tous leurs centres. Alors pour fouetter un peu son effectif, Emery fait entrer Rabiot et Lucas . Les moments chauds sont plus nombreux, mais un impérial Enyeama veille toujours, comme sur cette main ferme exceptionnelle après un faux centre/vrai tir de Di María, mais le but qui pendait au nez des Lillois depuis quelque temps finit par arriver. Cavani est à la réception d'un coup franc indirect de Di María dévié, tente de mettre la tête, touche le ballon de l'épaule, mais peu importe, c'est dans le petit filet du LOSC . Entre Parisiens gestionnaires et Lillois résignés, le match perd en intensité, mais c'était sans compter sur la nouvelle bourde d'Areola, sans doute sa plus grosse de la saison jusqu'à maintenant, avec cette tentative hasardeuse de monter balle au pied qui se conclut comme elle devait se conclure, tristement, par un but gag qui aurait pu coûter très cher. Mais le combo joueur hors-jeu + arbitre aveugle fonctionne toujours aussi bien, et Lucas suit une frappe de Cavani bloquée par Enyeama pour crucifier un LOSC qui ne méritait pas un tel scénario.