Paris a décroché sa plus grande victoire à domicile

Les records tombent un à un pour Paris.Auteurs d'une saison qui s'annonce comme record en Ligue 1, le Paris Saint-Germain a obtenu face à Dijon sa plus grande victoire à domicile en championnat de son histoire (8-0) grâce notamment à un quadruplé de Neymar. Le Brésilien est dans le même temps devenu le premier joueur du championnat de France à être impliqué dans six buts au cours d'une même rencontre.Un nouveau record pour le PSG de l'ère qatarie, qui avait aussi effacé des tableaux il y a deux ans le record de sa plus large victoire à l'extérieur, sur le terrain de Troyes en 2015-2016 (0-9). Avec 106 buts inscrits depuis le début de la saison toutes compétitions confondues, Paris n'a sûrement pas fini d'aller titiller d'autres objectifs encore plus ambitieux.Paris est une fête ?