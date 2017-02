ParionsSport En Ligne - 200€ de Bonus - Notre avis détaillé !

Finis Philippe Doucet et ParionsWeb, le site de paris sportifs en ligne de la FDJ s'appelle désormais Parions Sport En Ligne et il envoie du pâté avec un Bonus de 200€ offerts à ses nouveaux joueurs !

1

ParionsSport En Ligne

Le Bonus

Exemples :

Les Cotes

La Diversité des parties

Le Site

Les Paris en Live

Le Service client

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

A votre inscription, ParionsSport en Ligne vous offre unVotrependant 15 jours !Attention ce bonus exceptionnel ne sera a priori disponible quePour recevoir votre bonus :- Effectuer un premier prise de jeu en formule simple, combinée ou multiple d'un montant minimum de 10 euros dans les 15 jours suivant la date de votre inscription.- Confirmer votre compte FDJ® : Renvoyer une copie de votre justificatif d'identité en cours de validité et de votre RIB/IBAN conformes aux informations saisies lors de votre inscription et saisir le code confidentiel reçu par courrier dans les 15 jours suivant la date de votre inscription.- Après avoir été inscrit, avoir réalisé votre premier pari, vous obtenez jusqu'à 200€ de remboursement : 10% de vos mises réalisées pendant les 15 jours suivant votre inscription (hors 1er pari) vous sont remboursées dans la limite de 100€ !_ Si vous vous inscrivez, que vous déposez 100€ (somme requise pour obtenir le bonus maximum chez ParionsSport en Ligne), et que vous jouez ces 100€ sur votre premier pari, vous serez remboursé si ce premier pari est perdant. S'il est gagnant, vous récupérez votre mise et vos gains. En plus, 100€ vous sont remboursés sur vos mises pendant 15 jours !_ Si vous vous inscrivez, que vous déposez 10€ (dépôt minimum chez ParionsSport en Ligne ), et que vous jouez ces 10€ sur votre premier pari, vous serez remboursé si ce premier pari est perdant. S'il est gagnant, vous récupérez votre mise et vos gains. En plus, 100€ vous sont remboursés sur vos mises pendant 15 jours !ParionsSport en Ligne offre des cotes légèrement inférieures à la majorité des autres sites de paris sportifs.On va pas le cacher, au départ ParionsSport en Ligne c'était des paris proposés sur seulement 6 sports (tennis, volley, football, basket, rugby et handball) et c'était un peu léger. Mais depuis, ParionsSport en Ligne s'est mis presque au niveau de la concurrence en offrant en tout une quinzaine de sports à parier. ParionsSport en Ligne dispose d'une vingtaine de paris différents sur les matchs de football, ce qui est un peu décevant.Côté site, ParionsSport en Ligne est très agréable, surtout depuis son rafraîchissement opéré ces derniers mois. On sent qu'il bénéficie de la qualité de son homologue de la FDJ : une interface colorée mais simple et élégante. Dès la page d'accueil, on trouve les principaux paris du jour en image, l'événement du moment en live et les paris de dernière minute.Le Live de ParionsSport en Ligne est, comme le site, bien travaillé au niveau graphique et de la clarté des informations. Les plus grands événements sportifs sont proposés mais le nombre de paris sur chacun est limité.En cas de problème, litige ou question à poser, les conseillers de ParionsSport En Ligne vous répondent par formulaire, par courrier ou par téléphone.Téléphone : 0969 36 60 60 (appel non surtaxé)Courrier : Service Clients FDJ® TSA 36 707 95 905 CERGY PONTOISE Cedex 9Pour en savoir plus, vous pouvez pouvez consulter le test de ParionsSport En Ligne réalisé par RueDesJoueurs.com