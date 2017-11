AG

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

On sait maintenant pourquoi Mathieu Flamini cachait l'existence de son entreprise de biochimie.L'ancien joueur d'Arsenal avait surpris tout le monde quand les médias anglais avait révélé l'existence d'une entreprise de biochimie à son nom . Un business que Mathieu Flamini dissimulait même à sa famille alors que la société pesait quelques milliards d'euros. Les dernières révélations des «» , un document diffusé par des journalistes du monde entier sur l'optimisation fiscale, ont ciblé cette fameuse mine d'or de l'ancien international français.Selon, le milieu de terrain de 33 ans aurait reçu l'appui de sociétés offshore proches de l'oligarque russe Alicher Ousmanov, l'un des principaux actionnaires de son ancien club Arsenal, afin de financer sa société d'énergies renouvelables. Il serait actionnaire de plusieurs sociétés-écrans basées à Malte et aux Iles Vierges britanniques.La discrétion de Mathieu Flamini était plus louable sur les terrains.