Papin se paye Guy Roux

Triste de se dire qu'Auxerre fait essentiellement parler d'elle que pour des polémiques qui frisent chaque jour un peu plus le ridicule.Mercredi soir, pendant que Cédric Daury était probablement en train de peaufiner sa compo pour le match de vendredi face à Bourg-en-Bresse, le président Guy Cotret digérait son deuxième passage de l'année devant la DNCG. L'arrivée de Jean-Pierre Papin et de sa triple casquette semble encore un peu plus compromise.En effet, on murmure que l'investisseur chinois de l'AJA, ORG Packaging, aurait proposé un contrat mirobolant de deux millions d'euros sur deux ans à JPP, soit environ 85 000 euros par mois. Pas mal pour reprendre les rênes de l'actuel 19de Ligue 2 !Sauf qu'en interne, les choses ne sont pas si simples. Guy Roux , membre de l'Association AJA qui détient une minorité de blocage au sein du Conseil d'administration du club, a maintes fois répété son désaccord quant à la venue de Papin comme entraîneur sur les bords de l'Yonne. Las, l'ancien international français lui a répondu à chaud sur sa page Facebook. Dans sa tirade, JPP finit par citer un grand philosophe. «"vous me faites de la peine"! »On lui dit que Guy n'est pas sur les réseaux sociaux ?