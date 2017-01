Papin, la fondue bourguignonne

Un budget qui tarde à être validé par la DNCG, une communication qui semble compliquée avec les nouveaux investisseurs chinois et donc cet épisode de la vraie-fausse nomination de Jean-Pierre Papin dans un triple costume. L’AJA va définitivement mal, très mal. Mais avait-elle besoin de tout ça ?

« Jean-Pierre est quelqu’un qui marche à l’affectif »

La relation courte

Par Maxime Brigand

Tous propos recueillis par MB sauf ceux de Guy Roux, tirés de L'Équipe, et ceux de Jean-Pierre Papin, tirés de Facebook.

Un silence. Aucune voix qui ne s’élève, aucun responsable qui ne s’exprime et, là-bas, deux monuments qui s’amusent à se faucher. L’un parle «» de voir le second devenir à la fois «» . L’autre répond avec autorité : «(...)"Vous me faites de la peine !" » D’un côté, Guy Roux , aujourd’hui membre de l’association AJA , qui siège au conseil d’administration du club après plus de quarante ans passés sur le banc du club. De l’autre, Jean-Pierre Papin , la nouvelle boule puante lâchée dans une maison où rien n’a plus de logique malgré le rachat récent de 60% des parts de l’institution par la société chinoise ORG Packaging. L’AJ Auxerre avait-elle vraiment besoin de ça à un moment où la DNCG tique encore à valider son budget pour la saison en cours ? La réponse est définitivement non.L’idée de base, venue de l’esprit du nouveau propriétaire James Zhou, était la suivante : installer JPP dans un triple costume, le tout sur un contrat de deux ans et demi avec un salaire d’un million d’euros par an. Soit court-circuiter tous les fusibles qui tenaient encore au cœur d’un club actuellement dix-neuvième de Ligue 2 et qui n’a gagné que deux de ses dix dernières rencontres de championnat. Depuis la fuite de cette information et alors que Cédric Daury , nommé début octobre sur le banc de l’ AJA , a un match à gagner vendredi soir contre Bourg-Péronnas , les voix se sont élevées en interne où un proche du club parle d’une «» Personne ne sait si Papin va un jour s’installer à Auxerre , et ce, alors que son arrivée plomberait définitivement les finances d’un club déjà en difficulté. Mais au-delà de ça, il faut se poser la question de l’intérêt d’un tel recrutement et revenir sur la seconde vie du Ballon d’or 1991. Celle où le costume est passé par-dessus le maillot.La dernière fois que Jean-Pierre Papin a été vu sur un banc, c’était à Arcachon, il y a maintenant un peu plus d’un an. Sa carrière d’entraîneur, JPP l’a débutée là-bas, en DH, avec le FC Bassin d’Arcachon. C’était en 2004 et il faisait monter le club en CFA2 à l’issue de sa première saison de coach, avant de partir ensuite grandir à Strasbourg . Revenu pour une pige en Gironde lors de la saison 2014-15, Papin y a laissé un souvenir costaud. «, remet son ancien président, Yves Jablonski.» L’entraîneur JPP, lui, a sa réputation d’homme rigoureux et finalement assez mystérieux. Comment expliquer que plus personne ne lui fait confiance depuis son départ de Châteauroux après un maintien assuré en Ligue 2 lors de la dernière journée en mai 2010 ? Dans l’entourage du club castelroussin, depuis descendu en National, reste le souvenir d’un homme qui a sauvé l’équipe malgré «» en quelques mois, mais aussi d’un coach «» , d'après un ancien joueur. JPP connaît le foot, cela ne fait aucun doute, mais faire marcher un groupe professionnel n’est pas simple. Pour lui, c’est donc souvent plus dans une position de meneur que de gestionnaire impliqué à 200% dans certains cas.Des succès, Papin en a malgré tout eu quelques-uns : une remontée en Ligue 1 avec Strasbourg – objectif minimum qui lui avait été fixé – et ce sauvetage de la Berrichonne donc. Sinon, il y a ce souvenir à Lens d’une descente en Ligue 2 après une saison marquée par la démission à la mi-temps d’un match de Guy Roux – tiens donc – en début de championnat et l’arrivée de Daniel Leclercq – «» comme l’expliqua un jour Papin – en janvier pour l’assister dans ses fonctions. Ça, c’était la saison 2007-2008, mais aussi une nouvelle preuve qu’avec l'ancien attaquant de l' AC Milan , les relations sont souvent courtes. Son ancien joueur à Strasbourg , Nicolas Puydebois, va pourtant lui aussi dans le sens d'Yves Jablonski et se souvient d'un «» . Trop ? Peut-être. «» , complète Puydebois. Voilà maintenant plus de six ans que Papin n'a pas retrouvé le banc d'un effectif pro. Auxerre devait être un rebond, mais ses accrocs passés avec Guy Roux ont refait surface alors que le temps presse pour lui, histoire de ne pas rester à jamais comme l'homme d'une saison.