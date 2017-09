Pape Souaré de retour dans le groupe de Crystal Palace

LG

373 jours.Soit la durée exacte entre l’accident de voiture de Pape Souaré, le 11 septembre 2016, et ce mardi où l’ancien Dogue retrouve le groupe de Crystal Palace, pour le compte du troisième tour de League Cup face à Huddersfield Town.Il y a encore quelques mois, il n’était même pas question de refouler les terrains pour le défenseur sénégalais, dont la fin de carrière était annoncée par les médias. «» , disait-il à la BBC, encore très secoué.C’est désormais la fin d’un long tunnel pour le, qui va pouvoir soutenir son équipe bien mal en point. Et Souaré est manifestement conscient de la divine providence qui a fini par le toucher. «» , explique-t-il pour leLa fin du calvaire et un signe de bon augure pour Crystal Palace.